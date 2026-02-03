Netflix transmitirá concierto de BTS: cuándo y a qué hora ver el evento EN VIVO

¡La espera terminó para millones de fans en todo el mundo! BTS, la banda de K-pop más influyente de la última década, volverá a los escenarios con un concierto histórico que marcará su regreso oficial tras casi cuatro años de pausa, y lo mejor de todo es que será transmitido por Netflix.

El anuncio ha generado gran expectativa entre millones de fanáticos, ya que el reencuentro de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook se dará luego de que los integrantes cumplieran con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

¿CUÁNDO NETFLIX TRANSMITIRÁ EL CONCIERTO DE BTS?

El evento BTS EL COMEBACK EN VIVO | ARIRANG se realizará el 21 de marzo a las 5 p. m., en México (4 p. m., hora peruana) y será transmitido a nivel mundial por Netflix. El concierto tendrá lugar en Gwanghwamun, y celebrará el lanzamiento de ARIRANG, el quinto álbum de estudio del grupo.

Este nuevo disco presenta una propuesta introspectiva que explora las raíces e identidad de BTS y marca el inicio del ARIRANG World Tour, una gira global que recorrerá 34 regiones con 82 conciertos entre 2026 y 2027.

