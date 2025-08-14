Actor Ramón García se encuentra en UCI y organizan campaña para apoyarlo

El destacado actor, director y maestro Ramón García necesita de la ayuda de todos los peruanos. Actualmente, se encuentra delicado de salud, razón por la cual familiares y amigos han organizado una campaña para apoyarlo económicamente.

De acuerdo al mensaje difundido en diversas redes sociales, la colecta estará activa hasta el 31 de agosto y se puede hacer a través de la conocida aplicación de Yape o transferencias bancarias. El actor se encuentra hospitalizado en UCI debido a un cáncer de colon.

Puedes realizar tus ‘yapeos’ al número 998049282, a nombre de su esposa Cármen Fernández Chávez. En tanto, puedes realizar tus transferencias al número de cuenta BCP 19438472514024; y para transferencias interbancarias, al número 00219413847251402495.

Cabe recordar que Ramón García es uno de los actores peruanos más reconocidos en nuestro país y en el extranjero. Es particularmente recordado con mucho cariño por su interpretación de los personajes de Chapana en la serie ‘Los choches’ y Paquete en ‘Camino a casa’.

También se le recuerda por su participación en películas como “La ciudad y los perros”, “Alias la Gringa” y “La casa rosada”; así como en las series internacionales “The Young Pope” y “The new pope”.

