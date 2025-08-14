¿Pamela Franco borró sus fotos con Christian Cueva de sus redes?

Pamela Franco vuelve a estar en el centro de la atención mediática. La intérprete de cumbia sorprendió a sus seguidores al eliminar de su cuenta de Instagram todas las fotografías en las que aparecía junto a Christian Cueva, actual jugador del Emelec de Ecuador. El gesto no pasó desapercibido y desató una ola de rumores sobre una posible crisis en la relación.

El programa ‘Todo se Filtra’ reveló este detalle, apuntando que la acción de la cantante podría estar vinculada a la polémica generada por las recientes declaraciones de Pamela López, expareja de Cueva. López acusó al futbolista de intentar comunicarse con su actual pareja, Paul Michael, a través de un amigo identificado como “Mariño”.

Se especula que esta situación habría generado malestar tanto en Cueva como en Franco, e incluso estaría afectando la estabilidad de la pareja. La eliminación de las imágenes sería una señal de que la cantante estaría replanteándose la relación.

Hasta el momento, ni Christian Cueva ni Pamela Franco han confirmado un distanciamiento. Sin embargo, la ausencia de interacciones recientes en redes sociales y el gesto de borrar sus fotos conjuntas han alimentado las versiones de una presunta crisis sentimental.

