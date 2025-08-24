Patricia Portocarrero: “Me preocupa que las nuevas generaciones sean muy solitarias”

La reconocida actriz Patricia Portocarrero estuvo como invitada en Habla Serio, conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, para hablar no solo de su carrera artística, sino también compartir reflexiones sobre el futuro del humor en las nuevas generaciones.

Durante la entrevista, la artista señaló que observa con cierta preocupación el rumbo de la comedia entre los jóvenes. “¿De qué se van a reír estas generaciones?“, expresó, al cuestionar la forma en que hoy se consumen los contenidos humorísticos.

Portocarrero, reconocida por su faceta de clown y su labor como profesora de teatro, destacó que la risa cobra verdadero sentido cuando se experimenta en compañía. “Me preocupa que las generaciones nuevas sean muy solitarias”, afirmó.

La actriz peruana resaltó, además, que el humor no solo entretiene, sino que también tiene un rol social al unir a las personas. Si estás interesado en ver entrevista completa, visita el canal de YouTube de Latina Noticias.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Patricia Portocarrero aquí: