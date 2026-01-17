¿Quiénes aparecieron en “La Casita” junto a Bad Bunny durante su concierto en Perú?

El primer concierto de Bad Bunny en Lima no solo estuvo marcado por la euforia musical, sino también por la expectativa en torno a “La Casita”, uno de los espacios más emblemáticos de su gira Debí Tirar Más Fotos.

Durante la presentación del viernes 16 de enero en el Estadio Nacional, miles de asistentes siguieron atentos las pantallas gigantes para descubrir quiénes serían los invitados peruanos que acompañarían al Conejo Malo en este segmento especial del show.

PERSONAJES QUE ESTUVIERON EN “LA CASITA” DE BAD BUNNY

Entre las figuras más reconocidas destacó Natalie Vértiz, exreina de belleza y modelo. También estuvieron Vanessa López y Gabriela Álava, ambas conocidas por su presencia en la farándula local, cuya participación generó diversas reacciones en redes sociales.

Desde el mundo digital, se sumó la creadora de contenido Miranda Salaverry, además de otros influencers, incluidos varones, cuyos nombres aún no han sido confirmados oficialmente.

La aparición de estas celebridades convirtió a “La Casita” en uno de los momentos más comentados del concierto, reforzando la conexión de Bad Bunny con el público peruano y las tendencias locales.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Natalia Salas aquí: