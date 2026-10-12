Reconocido actor RJ Mitte de serie ‘Breaking Bad’ murió a los 34 años

El actor RJ Mitte, reconocido internacionalmente por su papel de Walter White Jr. en la célebre serie ‘Breaking Bad’, falleció este lunes 12 de octubre de 2026 a los 34 años en el condado de Brownsville, Texas.

La noticia fue confirmada por sus representantes mediante un comunicado oficial: “Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte“.

Su equipo no precisó las causas del deceso y las autoridades realizan las investigaciones para emitir un informe definitivo sobre este punto.

Trayectoria artística y éxito en ‘Breaking Bad’

Nacido como Roy Frank Mitte III el 21 de agosto de 1992 en Jackson, Misisipi, el artista alcanzó el estrellato global en 2008 al sumarse al reparto de ‘Breaking Bad’. Durante cinco temporadas y 56 episodios, encarnó al primogénito del icónico Walter White (interpretado por Bryan Cranston). Al igual que su personaje en pantalla, el intérprete vivía con parálisis cerebral.

Posteriormente, sumó créditos en proyectos televisivos y cinematográficos de renombre:

Televisión: ‘Switched at Birth’ y ‘The Guardians of Justice’ (Netflix).

Cine: ‘The Recall’ (2017) y ‘The Oak Room’ (2020).

Próximos lanzamientos: La serie ‘Like it was Yesterday’ y largometrajes como ‘Talking to Strangers’ (en fase de promoción).

Activismo, filantropía y legado

A la par de su faceta frente a las cámaras, RJ Mitte utilizó su plataforma para derribar estereotipos e impulsar la visibilidad e inserción laboral de personas con discapacidad en la industria del entretenimiento.

Ejerció como embajador de organizaciones como United Cerebral Palsy y Shriners Children’s, además de presidir la Fundación Mitte, centrada en proyectos filantrópicos comunitarios. En el ámbito personal, el actor había anunciado en octubre de 2025 su compromiso matrimonial con Kennedy Suarez, su pareja de años.

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