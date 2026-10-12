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¡Regina Alcóver vuelve a la televisión y llega a latina con “Cuando habla el corazón”!

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¡Regina Alcóver vuelve a la televisión y llega a latina con “Cuando habla el corazón”!
mbaldeon@latina.pe
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Regina Alcóver vuelve a la televisión y lo hace de la mano de Latina con “Cuando habla el corazón”. De lunes a viernes, el nuevo bloque de novelas, marcará su reencuentro con la casa televisora después de más de cuatro décadas. La actriz y conductora recordó con entusiasmo su anterior paso por el canal y aseguró sentirse nuevamente como en casa.

Hace muchos años, en el 83, yo hice un programa en Latina. Tengo grandes recuerdos de esa época, con gente cálida, bonita y amorosa. Parece que entró a mi casa otra vez. ¡Es lindo volver!, dice emocionada.

Fiel a su espíritu, de asumir nuevos desafíos, la artista contó que aceptó la propuesta con entusiasmo. “A mí me encantan los retos. Soy una atrevida. Me dicen: ‘¿Sí quiero hacer esto?’. Sí, quiero. Me encanta la idea. Me gusta. Ya está, vamos a hacerlo”, afirmó.

Cuando habla el corazón es el nuevo bloque de novelas de Latina y de la mano de Regina viviremos los mejores momentos de Mi vida por ti y Por amor a mi hijo. Cuando a uno le movilizan el corazón, sientes que te lo estrujan, hacen que te emociones de amor y recuerdes tu propia vida. Juntos descubriremos esas cosas que nos pasan en la vida diaria y que ¡nos pasan a todos!, señaló.

Cuando habla el corazón de lunes a viernes, de 5:00 a 7:00 p. m., por Latina.

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