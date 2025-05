Robert De Niro se pronuncia luego de que su hija se declarara abiertamente mujer trans

Robert De Niro, uno de los actores más emblemáticos de Hollywood, ha demostrado nuevamente que el amor paternal no tiene condiciones. Esta vez, al brindar un sólido y emotivo respaldo a su hija Airyn, quien recientemente se declaró mujer trans.

En declaraciones a TMZ, el protagonista de Taxi Driver fue contundente: “Amé y apoyé a Aaron como a mi hijo, y ahora amo y apoyo a Airyn como a mi hija. No sé cuál es el problema, amo a todos mis hijos”, expresó con total naturalidad.

Airyn, quien nació como Aaron y tiene un hermano gemelo, Julian, es hija de De Niro junto a la actriz Toukie Smith. Según medios estadounidenses, comenzó su terapia hormonal en noviembre del año pasado y, desde entonces, ha contado con el respaldo incondicional de su padre.

En una entrevista con la revista Them, Airyn abrió su corazón sobre los desafíos que ha enfrentado, tanto por su identidad como por las constantes críticas externas:

“Me decían que era demasiado grande, no lo suficientemente delgada, no lo suficientemente negra, no lo suficientemente blanca, demasiado femenina, no lo suficientemente masculina…”, expresó la joven.

También confesó haber sido víctima de bullying y discriminación durante gran parte de su vida, al punto de sentir que era visible, pero nunca realmente vista: “Eran crueles, y yo ni siquiera encajaba en el estándar de belleza. Hay una diferencia entre ser visible y ser vista”, comentó.

La historia de Airyn se suma a la de muchas otras mujeres trans que buscan vivir con autenticidad en un mundo que aún tiene mucho por aprender. Con figuras como Robert De Niro mostrando un apoyo firme y público, se abre un camino importante hacia la empatía y la aceptación.