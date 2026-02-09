Super Bowl 2026: Patricio Quiñones y tres peruanos más bailaron junto a Bad Bunny

El talento peruano estuvo presente el en show de medio tiempo de Bad Bunny, durante el Super Bowl 2026 celebrado el domingo 8 de febrero. Y es que el bailarín Patricio Quiñones junto a tres compatriotas más sorprendieron con su participación en el evento en el que se disputó la final de la National Football League (NFL).

En medio de la gran fiesta que llevó el artista puertorriqueño al estadio californiano, Patricio Quiñones apareció como parte del elenco coreográfico que acompañó a “Benito” durante su histórico espectáculo. En el video difundido por el propio Quiñones en su cuenta de Instagram se le ve disfrutando del baile muy cerca del intérprete. Las imágenes también mostraron la imponencia del evento, considerado uno de los más importantes y vistos de toda la industria del entretenimiento.

Pero eso no fue todo. El bailarín peruano de 33 años fue además uno de los encargados de cargar al cantante mientras ingresaba al campo central del estadio y recibía una gran ovación del público.

En su publicación, se le ve a Patricio portando con orgullo la bandera peruana, en una escena posterior al show en los exteriores del estadio, en la que se le ve contento de representar al país. “Por la cultura, por los latinos, por mi familia y por mi Perú. El mejor día de mi carrera”,compartió junto a las fotografías en su cuenta de Instagram.

Otros peruanos que también bailaron en el show del Super Bowl

Como parte del elenco del artista puertorriqueño, participó Kandrex Millones, como parte del grupo de danzantes en la apertura del show; Lu Arróspide, bailarina , actriz y coreógrafa limeña en la parte final del espectáculo; y Eder Ávila, bailarín que resaltó en el segmento de salsa que Bad Bunny compartió junto a Lady Gaga.

¿Quién es Patricio Quiñones?

El joven talento de 33 años debutó en el mundo del espectáculo como bailarín y coreógrafo del programa El Gran Show. Más adelante, tuvo una breve participación en el reality show Esto Es Guerra, hasta el 2018. Luego de ello, se enfocó en desarrollar su carrera como bailarín en Estados Unidos, hasta formar parte de elencos internacionales. Así, logró participar en eventos junto a artistas como Paulina Rubio, Manuel Turizo y Daddy Yankee. Quiñones también es conocido por mantener hasta 2017 una relación con la modelo peruana Milett Figueroa.

