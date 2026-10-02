Suspendido concierto de Robbie Williams en Lima ya tiene nueva fecha y escenario: Aquí los detalles

Después de que quedara suspendido el segundo concierto de Robbie Williams en Lima, que se iba a realizar el jueves 24 de septiembre, finalmente se produjo lo que sus miles de fans peruanos estaban esperando. La productora informó que el show del cantante británico ha sido reprogramado para el sábado 12 de diciembre.

Para esta nueva fecha, el escenario elegido ya no es el Arena 1, sino el Estadio San Marcos. Precisamente, al aumentar el aforo para el espectáculo, además de los fanáticos que ya tienen su entrada, también podrán asistir quienes compren los boletos que se pondrán a la venta a partir del 6 de octubre. La empresa aclaró, mediante una publicación en sus redes sociales, que estas nuevas localidades serán solo para las zonas de tribunas.

“Robbie Williams regresa al Perú para una noche inolvidable en el Estadio San Marcos, con el último show del año de su espectacular Britpop The Final Show. Prepárate para cantar a todo pulmón sus grandes éxitos y vivir un concierto que promete ser épico”, señala la productora One Entertainment en su mensaje.

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