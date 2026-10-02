Fuerza Popular buscará reincorporar materias eliminadas del pedido de facultades durante debate en el Pleno

Mediante un comunicado, Fuerza Popular reconoció el acuerdo alcanzado en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados para aprobar la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, pero anunció que planteará modificaciones durante el debate en el Pleno de la Cámara de Diputados. Según el pronunciamiento, el objetivo será incorporar medidas que, a su consideración, permitan enfrentar con mayor firmeza la criminalidad y atender los efectos del fenómeno El Niño.

“Fuerza Popular reconoce el esfuerzo de las bancadas que hicieron posible salir del bloqueo de Juntos por el Perú (JPP) en la Comisión de Consitución que intentó negar de plano el pedido”, se lee en el texto.

Entre las facultades que consideran necesarias para reforzar la seguridad ciudadana, se encuentra la regulación de la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo operativo a la Policía Nacional, la actualización de las reglas sobre el uso de la fuerza y la creación de un marco legal para declarar a organizaciones criminales como terroristas.

En ese sentido, el grupo parlamentario del Fujimorismo en la Cámara Baja indicó que trabajará con Obras, Ahora Nación, el Buen Gobierno y Renovación Popular para que se incorporen disposiciones vinculadas con la recuperación del orden y la atención ante el fenómeno El Niño.

APROBACIÓN DE FACULTADES

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que otorga al Poder Ejecutivo facultades legislativas por 90 días, en materia de seguridad ciudadana y acciones frente al Fenómeno El Niño (FEN). El texto sustitutorio obtuvo 13 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones.

La propuesta fue impulsada por el Partido del Buen Gobierno, Renovación Popular, Partido Cívico Obras y Ahora Nación. El texto contempla cinco puntos relacionados con seguridad ciudadana y otros 15 vinculados al FEN. Algunos diputados de Fuerza Popular respaldaron la iniciativa con reserva. Antes de la votación, la comisión realizó un cuarto intermedio de más de una hora para permitir que sus integrantes revisaran la nueva iniciativa.

La aprobación se produjo luego de que, en la primera parte de la sesión, fuera rechazado por mayoría un predictamen de la presidencia del grupo de trabajo que planteaba archivar el pedido de facultades presentado por el Ejecutivo. Finalmente, la presidenta de la Comisión, Giannina Avendaño, de Juntos por el Perú, exhortó al Senado a respetar íntegramente el contenido del dictamen.

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