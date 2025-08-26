Taylor Swift y Travis Kelce se casan: así fue la romántica propuesta que conquistó Instagram

Taylor Swift y Travis Kelce sorprendieron a sus millones de seguidores al anunciar oficialmente su compromiso este martes 26 de agosto, luego de mantener una relación de dos años que ha acaparado titulares en todo el mundo.

La cantante compartió la noticia en su cuenta de Instagram con un mensaje cargado de emoción: “Tu profesora de inglés y tu maestro de educación física se casan”. La publicación estuvo acompañada de una tierna fotografía en la que Kelce aparece arrodillado mientras Swift lo abraza y acaricia su rostro.

En cuestión de minutos, el post se volvió viral y superó el millón y medio de “me gusta”, confirmando que la noticia ha sido bien tomado por sus miles de miles seguidores de las redes sociales.

Con este anuncio, Taylor Swift y Travis Kelce celebran un nuevo capítulo en su historia de amor, convirtiéndose en una de las uniones más comentadas del espectáculo y el deporte internacional.

