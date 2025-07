¿Yahaira Plasencia confirma que su nueva canción es para Jefferson Farfán? Esto dijo la cantante

La nueva canción de Yahaira Plasencia, ‘Ex Machito’, viene sonando en todos lados, pues ‘La Patrona’ presentó su último éxito y causó mucho revuelo en el mundo del espectáculo ya que se catalogó como una indirecta para Jefferson Farfán.

Yahaira llegó a Latina para el programa ‘Ponte en la Cola’ en donde respondió una serie de preguntas que le realizó Michelle Soifer e Israel Dreyfuss. La ‘Patrona’ fue consultada sobre si su canción, en la parte donde mencionan que “se le ve chiquito”, se refería al exfutbolista a lo que Plasencia respondió.

“No tiene nada que ver con algo íntimo, nada que ver, sino que es como cuando tu conoces a alguien, te cae chevere pero luego se agranda y yo lo veo chiquito. No se si la habrá escuchado. No se que cara habrá puesto, puede ser, no se jajaja”, contó.

Asimismo, la ex integrante de Son Tentación fue clara y dijo que no tiene ningún tipo de relación con Farfán desde hace 5 años que terminó su relación. “Él no me va a escribir, yo tampoco, no tenemos contacto hace 5 años. Él tiene una relación, así que imposible, a mi nadie me dice que tengo que hacer, si yo quiero hacer otra canción, la hago y punto”, agregó la rimense.

