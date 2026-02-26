Abogado Jefferson Moreno renuncia a la defensa de Adrián Villar en caso Lizeth Marzano

El abogado penalista, Jefferson Moreno Nieves, renunció este jueves 26 de febrero a la defensa técnica de Adrián Villar, joven investigado por atropellar y matar a la atleta de buceo Lizeth Marzano Noguera en la noche del 17 de febrero en San Isidro.

La renuncia fue enviada al Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro-Lince, firmado por los letrados Miguel Campos Maldonado y Edwin Torres Izquierdo. Moreno indicó en su carta que los motivos de su dimisión son reservados, a pesar de que inició su labor desde el 19 de febrero.

Moreno reiteró que, para evitar cualquier estada de indefensión por parte de Villar, él ejercerá la defensa técnica el jueves 26, viernes 27 y sábado 28 febrero, fecha en que terminará su aplicación.

Por otro lado, solicitó a la Fiscalía dejar sin efecto el domicilio procesal y los canales de comunicación relacionados a él y permitir al investigado Adrián Villar una designación de un nuevo defensor técnico.

