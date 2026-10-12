Acusan a arquitecta de sistemáticas estafas inmobiliarias y falsificación de documentos

Shamtall Corazao Luna, una arquitecta de 36 años, enfrenta múltiples denuncias por presuntas estafas bajo una modalidad reiterativa: el uso de documentos laborales falsificados y comprobantes de depósito bancario fraudulentos para acceder a viviendas y apropiarse de dinero.

El caso más reciente: Arriendo moroso e impago

Fabricio Irrarazabal y Valeria Lazo denunciaron a Shamtall Corazao Luna por ocupar su departamento, el inmueble 1308, durante cuatro meses sin pagar el alquiler. La deuda acumulada asciende a 13,000 soles. Según los propietarios, para concretar el contrato de arrendamiento (que incluía depósito y cochera), la mujer presentó documentación de dudosa procedencia para acreditar estabilidad económica.

Fabricio narra que Corazao Luna exhibió un contrato laboral y boletas de pago que la identificaban como trabajadora y socia de la inmobiliaria D’Liclas. Además, envió por WhatsApp un supuesto comprobante de depósito interbancario por 8,400 soles (correspondiente a dos meses de adelanto y uno de garantía) desde Scotiabank a la cuenta del propietario.

Sin embargo, tras la firma notarial y la toma de posesión del inmueble por parte de la inquilina, Fabricio descubrió que el dinero nunca ingresó a su cuenta. La excusa de Shamtall Corazao fue que el dinero estaba “en un limbo” bancario. Ante el impago persistente, los propietarios enviaron una carta notarial resolviendo el contrato y exigiendo el desalojo.

Documentación laboral falsa confirmada

La situación empeoró cuando los dueños del departamento contactaron al gerente de D’Liclas, la empresa donde Shamtall Corazao Luna afirmaba laborar. El gerente confirmó por escrito que la mujer solo había prestado servicios externos durante un mes y que no trabajaba para la empresa. El contrato presentado a los arrendadores era falso.

En respuesta a las demandas de desalojo, Shamtall Corazao Luna envió una carta notarial a los propietarios por presunto hostigamiento.

Un historial de presuntas víctimas

La investigación revela que el caso de Fabricio y Valeria no es aislado. Los afectados encontraron una publicación en Facebook de la empresaria Ximena Bentin, donde acusa a Shamtall Corazao de pagar por mercadería con un abono bancario falso.

Valeria Lazo comenzó a contactar a más presuntas víctimas. Entre ellas se encuentra Alisson Monje, quien asegura que Corazao Luna le envió un comprobante de depósito bancario falso como pago por una entrada para un concierto.

Denuncias por venta fraudulenta de terrenos

Las acusaciones van más allá de los alquileres morosos. Valiéndose de su supuesta condición de socia de la inmobiliaria D’Liclas, Shamtall Corazao ofrecía terrenos en balnearios exclusivos al sur de Lima, como San Bartolo.

El gerente de D’Liclas, Jorge Luis Liclas Quispe, informó a los denunciantes que Corazao Luna habría sustraído documentos de la empresa para vender terrenos en la playa San Bartolo a Raquel Castillo. Según Liclas Quispe, los pagos de esta supuesta venta no ingresaron a las arcas de la inmobiliaria. Raquel Castillo ya ha asentado una denuncia y el caso se encuentra bajo investigación.

Sin respuesta de la acusada

Reporte Semanal buscó el descargo de Shamtall Corazao Luna en el departamento que aún ocupa. Aunque inicialmente prometió comunicarse vía telefónica, posteriormente ha ignorado todos los mensajes y llamadas.

Los propietarios afectados, Fabricio y Valeria, esperan que la justicia actúe prontamente para recuperar su inmueble y evitar que más personas sean víctimas de este modus operandi. Su objetivo al hacer público el caso es alertar a la ciudadanía sobre las prácticas de Shamtall Corazao Luna.

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