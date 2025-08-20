Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Lima

Advierten sobre oleajes de fuerte intensidad en el litoral peruano hasta el 27 de agosto

Lima
Advierten sobre oleajes de fuerte intensidad en el litoral peruano hasta el 27 de agosto
vsanchezc@latina.pe
vsanchezc@latina.pe
Compartir

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú ha lanzado la advertencia sobre oleajes de fuerte intensidad en el litoral peruano que puede llegar a ser uno de los más fuertes en el año. Este evento iniciará este miércoles 20 y durará hasta el próximo 27 de agosto.

La alerta emitida en el Aviso Especial N.° 38, indicó que este evento alcanzará su máxima intensidad el día domingo 24 de agosto donde se pueden alcanzar alturas de olas entre dos y tres veces superiores a las condiciones normales.

Ante la advertencia de la Marina de Guerra, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), ha pedido a las autoridades regionales y locales que se tomen medidas de protección específicas para toda la población y que se evite la exposición de personas para evitar accidentes.
Asimismo, se recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme. Asimismo, se debe evitar actividades deportivas y recreativas durante el periodo de oleaje, así como campamentos cerca de las zonas de playa.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7

Siguiente artículo