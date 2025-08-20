Advierten sobre oleajes de fuerte intensidad en el litoral peruano hasta el 27 de agosto

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú ha lanzado la advertencia sobre oleajes de fuerte intensidad en el litoral peruano que puede llegar a ser uno de los más fuertes en el año. Este evento iniciará este miércoles 20 y durará hasta el próximo 27 de agosto.

La alerta emitida en el Aviso Especial N.° 38, indicó que este evento alcanzará su máxima intensidad el día domingo 24 de agosto donde se pueden alcanzar alturas de olas entre dos y tres veces superiores a las condiciones normales.

Ante la advertencia de la Marina de Guerra, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), ha pedido a las autoridades regionales y locales que se tomen medidas de protección específicas para toda la población y que se evite la exposición de personas para evitar accidentes.