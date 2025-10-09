Agua Marina ya había sido víctima de extorsión: esto dijo el líder de la agrupación en marzo

Un atentado que, quizá, pudo haberse evitado. Hace seis meses, José Quiroga, líder de la orquesta Agua Marina, denunció públicamente que su agrupación era víctima de amenazas por parte de extorsionadores. Lo hizo en marzo pasado, tras el asesinato de su colega Paul Flores, también cantante, a manos de delincuentes.

Quiroga cuestionó la inacción de las autoridades, pese a haber presentado las denuncias correspondientes. “Todos los peruanos tenemos temor, no solo los músicos. Siempre denunciamos las extorsiones y no pasa nada. Ha tenido que ocurrir una tragedia para que recién se pongan a investigar. ¡Ya basta de esto!”, declaró ante los medios, aún afectado por la muerte de su colega.

En ese momento, aprovechó la atención mediática para hacer un llamado urgente: Agua Marina también estaba bajo amenaza. “Hemos sido una de las primeras agrupaciones en protestar ante las autoridades, porque esto no puede seguir sucediendo”, dijo entonces.

Según denunció, la orquesta fue víctima de varios ataques previos. En una ocasión, su bus fue baleado en San Juan de Lurigancho. “Menos mal que estábamos atentos y las balas pasaron junto a nosotros. Pudo ocurrir una desgracia”, relató.

“Es decepcionante de parte de las autoridades. Solo pedimos seguridad”, expresó entonces el líder de la agrupación.

NOCHE DE TERROR EN CHORRILLOS

A pesar de haber reforzado su seguridad privada tras las amenazas, el atentado del miércoles 9 de octubre en el Círculo Militar de Chorrillos demostró que fue insuficiente.

Cinco personas resultaron heridas, entre ellas los músicos Luis y Manuel Quiroga, César More y Willy Ruiz. Todos fueron alcanzados por las balas y actualmente se recuperan con atención médica.

Durante el ataque, los asistentes se vieron obligados a lanzarse al suelo para proteger sus vidas. Una noche que debía ser de música y celebración terminó en caos y terror.

