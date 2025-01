Alcaldesa y comerciantes discuten en vivo por reapertura de mercado en Surquillo

El Mercado Número 1 de Surquillo permanece cerrado desde agosto del 2024 y los comerciantes que tienen allí sus puestos están desesperados, pues no saben cuándo se producirá la reapertura. Esto ha llevado a un enfrentamiento entre la alcaldesa de ese distrito, Cintia Loayza, y los vendedores.

Los comerciantes han sido reubicados en el pasaje Narciso de la Colina, donde se ha armado una especie de boulevard donde venden sus productos. Ellos llevan allí más de 5 meses, pese a que la promesa era que el Mercado Número 1 de Surquillo iba a reabrir en diciembre del 2024.

«Hubo una denuncia de algunos comerciantes a la Fiscalía sobre que no había seguridad y la Fiscalía ordenó tomar medidas, porque había un riesgo inminente de la vida, el cuerpo y la salud. Por ello, se suspendieron las actividades en el mercado. Hay procedimientos técnicos administrativos que tenemos que superar. Anuncié que el mercado podría abrir a los 180 días luego de superar todo lo que nos correspondía como administración pública. La decisión de parar las actividades no estaba planificada», explicó la Alcaldesa de Surquillo.

Ella continuó señalando: «Además, para que ellos vuelvan tienen que firmar un contrato de arrendamiento, subastarse los que no cumplan, pero algunos comerciantes, que han conducido hasta 16 puestos y han lucrado, quieren adueñarse. Han amenazado con tomar el mercado, que es del pueblo surquillano. Este mercado por años no ha cobrado alquiler. Ellos tienen que pagar una deuda. Al inicio estimamos que sería de S/ 6,000 por puesto, pero la cifra real es de S/ 36,000. Si no cumplen con pagar, se tendrán que subastar los puestos. Si Dios quiere, el mercado estará listo el próximo año, pero no hay una fecha exacta. La administración es de la Municipalidad y siempre será así, no se va a concesionar a un privado».

Rápidamente, una de las comerciantes respondió, visiblemente molesta: «Tengo un solo puesto. En un inicio nos dijeron que íbamos a pagar S/ 6,000, ahora nos están coaccionando con una deuda de S/ 36,000.

Otro comerciante manifestó: «Tenía dos puestos. La Dra. dice que somos exconductores, cuando en su gestión nos dieron la licencia, nos obligó a remodelar todos los puestos. Ella nos dijo que la deuda era de S/ 6,000, hay audios, pero ahora nos dice que son S/ 36,000. Yo no tengo ese dinero. Antes no había un código para hacer los pagos».

Cabe apuntar que, aunque hay comerciantes que argumentan no poder pagar, hay otros que sí lo vienen haciendo, pues no tienen deuda previa.

