Alianza Lima: un muerto y 47 heridos deja banderazo en Estadio Matute

Durante un “banderazo” realizado por los hinchas de Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria, ocurrió un incidente que terminó con la vida de una persona y con 47 hinchas heridos a puertas del clásico futbolístico programado para el 4 de abril contra Universitario de Deportes.

Tras los reportes del incidente, los Bomberos del Perú han movilizado alrededor de 13 unidades motorizadas para atender a los heridos, algunos ya fueron trasladados a los hospitales nacionales Arzobispo Loayza y Dos de Mayo.

Los últimos reportes señalan que existen personas atrapadas, por lo que los bomberos se encuentran trabajando para rescatar a los demás. En ese sentido, las autoridades vienen investigando lo que habría provocado el trágico suceso a puertas del clásico del fútbol peruano.

“Encontramos una gran multitud, gran cantidad de heridos. Rápidamente hicimos un triaje para poder separar los tipos de lesiones y hacer una rápida atención primaria en foco. Se solicitó el apoyo de EsSalud y Minsa para llevar a los heridos y lamentablemente una persona falleció, quien actualmente está a cargo la Policía Nacional”, indicó Marco Pajuelo, encargado de la Cuarta Comandancia de Lima Centro.

Alianza Lima colabora con las autoridades

Ante el resultado del caos ocurrido en el Estadio Matute, el Club Alianza Lima se solidarizó con los hinchas heridos y con la familia de la persona fallecida en la tribuna sur.

“Nos encontramos colaborando de forma plena y transparente con las autoridades competentes, a fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos materia de investigación con total transparencia”, señala el equipo blanquiazul en su comunicado.

Por otro lado, la organización también desmiente que el incidente ocurrió por el desprendimiento de uno de sus muros o estructuras, según las investigaciones preliminares del lugar.

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