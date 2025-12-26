Año Nuevo 2026 en playas del Sur de Lima: ¿Cuánto cuestan los paseos en bote en Pucusana?

Millones de peruanos se preparan para despedir el año viejo en todo el mundo y las playas del Sur de Lima se han convertido en uno de los destinos favoritos. Turistas de todas las regiones del país llegan hasta los balnearios como Pucusana para disfrutar del sol frente al mar y empezar el Año Nuevo con mucha energía.

La masiva visita de los bañistas no solo impulsa otros negocios como el alquiler temporal de casas y departamentos en balnearios como Punta Hermosa y San Bartolo, sino también incrementa la demanda en los restaurantes, cuyos dueños ya se preparan para recibir el pico más alto de comensales este 31 de diciembre y 1 de enero. Ellos esperan que el índice de venta continúe en el verano 2026.

Además del sector inmobiliario y gastronómico, otras actividades como los paseos recreativos en bote buscan extender la estadía de los turistas y dinamizar el consumo local.

¿CUÁNTO CUESTAN LOS PASEOS EN BOTE?

Aquellos que desean apreciar de cerca la fauna marina como los pingüinos de Humboldt podrán hacerlo a través de los paseos turísticos en bote. El costo por persona es 50 soles por media hora de recorrido.

