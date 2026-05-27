Ollanta Humala denuncia a juez Richard Concepción por presunto abuso de autoridad

El expresidente del Perú, Ollanta Humala, quien actualmente se encuentra preso, anunció por su cuenta oficial de X que denunció al juez que investiga su caso, Richard Concepción Carhuancho, por presunto abuso de autoridad y prevaricato.

La demanda de Humala se da luego de que la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ) sancionara al juez Concepción por ofrecer entrevistas donde brindó declaraciones sobre las resoluciones del caso “Barras de oro” que fue incautadas a las empresas Veta Dorada y Lomas Dorada.

“Al descubrirse que aprobó la colaboración eficaz de Martín Belaunde, en nuestro caso; pese a haber sido notificado, en dos oportunidades, sobre la decisión de la Corte Suprema de Bolivia de denegar la ampliación de extradición de este falso colaborador”, sustenta Humala.

La denuncia del sentenciado expresidente fue enviada a la Fiscalía Superior Corporativa de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María, donde se espera su recepción a otros procesos.

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