Anuncian el cierre de la Costa Verde por competencia de los Juegos Bolivarianos 2025

Las vías de la Costa Verde estarán cerradas desde este martes 2 hasta la tarde del miércoles 3 de diciembre, pues así lo anunció la Municipalidad de Lima en marco del desarrollo de los Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025.

Y es que este miércoles se desarrollará la triatlón por lo que las vías de la Costa Verde estarán cerradas desde las 11 de la noche del martes 2 de diciembre hasta la 1 de la tarde del miércoles 3 de diciembre. Cabe mencionar que el cierre de la vía será mayor al último se realizó la semana anterior.

El desvío en la zona norte empezará por las avenidas Armendáriz, El Sol, San Martín y José Olaya. Mientras que de la ruta de sur a norte, iniciará por Mariscal Nieto, continuando por las avenidas Alejandro Iglesias, Chorrillos, Miguel Grau, Reducto y bajada Armendariz.

Cabe mencionar que en los próximos días también se desarrollarán otras disciplinas deportivas como ciclismo y marcha atlética por lo que los cierres continuarán hasta el sábado 6 de diciembre y se irán anunciando con el pasar de las horas.

