¡Música, alegría y esperanza! Así se vivió la gran caminata por la educación

En el Perú, miles de escolares todavía enfrentan enormes desafíos para acceder a una educación de calidad, especialmente en las zonas más alejadas del país. No obstante, y según datos recientes del Ministerio de Educación, si bien hay avances, persisten brechas de infraestructura, conectividad y acceso, con alarmantes niveles de aprendizaje por debajo de lo satisfactorio.

Frente a esta realidad, más de 3 mil personas, incluyendo aliados como el Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ), Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Organizaciones Gubernamentales, civiles y sociales, participaron de la gran ‘Caminata por la Educación’ organizada por Fe y Alegría Perú, en el marco de sus 60 años de trabajo a favor de una educación pública de calidad con equidad.

Energía, convicción y compromiso

Desde tempranas horas de la mañana, la avenida Arequipa reunió a estudiantes, docentes, familias completas y voluntarios quienes llegaron con polos representativos, globos y carteles con mensajes de esperanza y compromiso por la educación. Muchos no dejaban de tomarse fotografías mientras avanzaban por una de las avenidas más importantes de Lima.

La energía se hizo sentir durante todo el recorrido. La movilización reunió a representantes de 37 instituciones educativas de Lima y Callao, de las 245 que se tiene Fe y Alegría a nivel Nacional, quienes recorrieron desde la cuadra 5 hasta la 26 de la Av. Arequipa para recordar que la educación sigue siendo una deuda pendiente para miles de niños y jóvenes del país.

Durante la jornada también participaron docentes, directivos y organizaciones aliadas que se sumaron al llamado para no normalizar las desigualdades en el acceso a la educación y seguir impulsando oportunidades para los sectores más vulnerables.

“Fe y Alegría nació para resguardar el derecho universal a la educación y en el Perú a una educación pública de calidad con equidad. Nuestra caminata reunió a la gran familia de nuestro movimiento y a muchas personas que se suman al sueño de que nadie quede atrás en su trayectoria educativa”, expresó el director general de Fe y Alegría del Perú, P. Ernesto Cavassa, S.J.

La caminata no solo celebró seis décadas de trayectoria, sino que también dejó un mensaje claro: la educación sigue siendo una de las herramientas más poderosas para transformar vidas, reducir desigualdades y construir un mejor futuro para miles de niños y jóvenes peruanos.

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