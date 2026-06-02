Pareja que viajaba en moto muere arrollada por camión en Acho

Trágico accidente en la Vía de Evitamiento. Dos jóvenes identificados como Jirko Pérez Chumpitaz (23) y Marycielo Alama Monteza (22) perdieron la vida luego de caer de la motocicleta en la que se desplazaban tras impactar contra un vehículo.

Según las primeras informaciones, ambos fueron arrollados por un camión que circulaba detrás de ellos, falleciendo en el lugar. El fatal accidente ocurrió en la Vía de Evitamiento, a la altura del puente Acho.

Tras el hecho, el conductor involucrado, identificado como Jaime Eloy Rivera Gutiérrez, fue trasladado a la comisaría de Piedra Liza para las diligencias e investigaciones correspondientes.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7