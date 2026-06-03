Asesinan al ‘Gordo Frank’ en campeonato de fulbito en Villa El Salvador

La violencia vuelve a teñir de sangre una loza deportiva en Villa El Salvador. Francis Iván Marín Roque, de 32 años, fue asesinado a balazos la noche del último martes cuando se encontraba participando en un campeonato entre barrios en el sector 3 del Grupo 9.

Según testigos, la víctima se encontraba esperando su turno para ingresar al campo junto a su equipo cuando un sicario llegó a bordo de una mototaxi y abrió fuego en su contra. Los disparos desataron el pánico entre los asistentes, quienes corrieron para ponerse a salvo.

Tras el ataque, amigos y familiares auxiliaron a Marín Roque y lo trasladaron de emergencia al Hospital de Villa El Salvador. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, los galenos solo pudieron certificar su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

Este crimen ha generado preocupación entre los vecinos, ya que se trata del tercer asesinato registrado en una loza deportiva en el último mes. La Policía Nacional inició las investigaciones para identificar al autor del homicidio y determinar los móviles del ataque.

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