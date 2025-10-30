Por asesinato de Sheylla Gutiérrez: Gobierno aprueba extradición de Jossimar Cabrera a EE. UU.

El Ejecutivo autorizó la extradición de Jossimar Cabrera Cornejo a Estados Unidos, donde será procesado por el asesinato de la joven madre Sheylla Lisbet Gutiérrez Rosillo, crimen ocurrido bajo la jurisdicción del Estado de California, el pasado 10 de agosto. La medida fue formalizada mediante la Resolución Suprema N.º 236-2025-JUS, refrendada por los ministros de Justicia y Relaciones Exteriores.

La decisión se sustenta en la solicitud presentada por las autoridades estadounidenses, que fue declarada procedente por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema del Perú. Dicha resolución también contó con el respaldo de la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas, a través de su informe N.º 197-2025/COE-TPC, en el que se recomendó dar curso al pedido de entrega.

Gobierno Aprueba Extradición de Jossimar Cabrera a EE. UU. Por El Asesinato de Sheylla Gutiérrez by María de los Ángeles Serrano Vargas

Cabrera Cornejo será entregado mediante el procedimiento simplificado de extradición, luego de haber aceptado voluntariamente su traslado durante la audiencia de detención con fines de extradición. Con ello, el proceso judicial se acortará, facilitando su entrega al sistema de justicia estadounidense para que responda por los cargos que enfrenta.

Previo a la entrega, las autoridades peruanas deberán confirmar que el ciudadano extraditable no tenga procesos penales pendientes ni condenas firmes en el país. Del mismo modo, Estados Unidos deberá garantizar que el tiempo que Cabrera permaneció detenido en el Perú será considerado dentro del cómputo total de su prisión preventiva.

El caso se enmarca dentro del Tratado de Extradición entre Perú y Estados Unidos, vigente desde agosto de 2003, que establece mecanismos de cooperación judicial para combatir delitos graves y fortalecer la colaboración bilateral en materia penal.