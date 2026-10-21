Así cayeron la ‘China Yessenia’ y su pareja, vinculados al incendio en La Victoria que dejó diez fallecidos | VIDEO

Cayó Yessenia Ureta Vargas, conocida como la ‘China Yessenia’. Ella fue capturada por la Dipincri de La Molina, al mando del general Ricardo Espinoza, junto a su pareja Juan Ayllón Córdova, conocido como ‘Pimpollo’. Ambos son investigados por su presunta vinculación con el incendio ocurrido en Manzanilla, La Victoria, tragedia que dejó diez fallecidos.

Como se recuerda, un incendio registrado durante la madrugada del miércoles 22 de julio en el asentamiento humano Manzanilla, en La Victoria, dejó diez personas fallecidas. En el inmueble vivían 17 personas, de las cuales diez no lograron salir, entre ellos cinco menores de edad.

A los pocos días, Latina Noticias accedió en exclusiva a las imágenes que mostraban la fuga de la ‘China Yessenia’. Los registros captaron los momentos previos a su escape de una vivienda en San Miguel, donde, según sus familiares, permaneció durante dos días antes de desaparecer.

MIRA EL 24/7 DE LATINA NOTICIAS AQUÍ