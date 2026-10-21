COEN alerta sobre activación de quebradas en Cajamarca y Piura desde el 22 de noviembre

Ante la cercanía del impacto de “El Niño” en nuestro país, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que se estima como fecha aproximada el 22 de noviembre para la activación de quebradas que se encuentran catalogadas como de riesgo extremo. La alerta fue emitida a las regiones de Cajamarca y Piura.

En cuanto a Cajamarca, las provincias que quedarían expuestas a estas activación de quebradas serían Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz.

En tanto en Piura, donde ya se vienen registrando fuertes lluvias e inundaciones en zonas urbanas, las provincias de Ayabaca, Huancabamba, Morropón y Piura.

En tanto, otros departamentos expuestos serían Áncash, Huancavelica, Junín, La Libertad bajo riesgo fuerte. Y Lambayeque, bajo riesgo moderado. Se debe tener en cuenta que esta alerta de activación de quebradas tiene vigencia entre el 21 de noviembre desde la 1 de la tarde al 22 de noviembre a la 1 de la tarde.

Este anuncio del COEN es un aviso de corto plazo fechado en el que se advierte que durante esas 24 horas existe un alto riesgo de que ocurra este fenómeno debido a las lluvias pronosticadas y a la humedad acumulada en los suelos en los días previos.

En tanto, hasta el 22 de noviembre se presentarían lluvias intensas en diversas provincias de Tumbes, Piura, Cajamarca, La Libertad, Lima, Apurímac, Cusco y Arequipa, según aviso de corto plazo del Senamhi.

LA EVOLUCIÓN DEL IMPACTO DE “EL NIÑO”

Entre septiembre y octubre se registran las primeras alertas emitidas por el Senamhi. Este escenario responde a un adelanto progresivo de la temporada de lluvias provocado por las anomalías y el calentamiento de la temperatura del mar, siendo las regiones del norte, como Tumbes y Piura, además de zonas de la sierra central, las que suelen reportar estos episodios iniciales.

Hacia el mes de diciembre se marca el inicio del periodo de lluvias intensas y continuas a nivel nacional. A partir de esta fecha, el riesgo de activación de quebradas se eleva a un nivel “muy alto” a lo largo de toda la costa norte y central del país, debido a la constante acumulación de humedad en la atmósfera.

Finalmente, entre enero y marzo se desarrolla la fase crítica o “pico máximo” del impacto del fenómeno. Durante estos meses de verano acontecen las activaciones de quebradas más devastadoras y masivas en regiones como Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash e Ica, afectando también las pendientes pronunciadas de Lima, con especial incidencia en zonas como Chosica y la cuenca del río Huaycoloro.

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