Así reaccionó ‘El Monstruo’ al escuchar sus mensajes de extorsión durante audiencia

Luego de ser extraditado al Perú y recluido en la Base Naval del Callao, Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, reapareció en la audiencia donde se evaluó el pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra por los delitos de organización criminal, extorsión y sicariato.

Durante la sesión, el líder de ‘Los Injertos del Cono Norte’ se mostró sonriente, e incluso realizó algunos gestos que fueron interpretados como una burla, mientras el fiscal leía los mensajes que habría enviado a sus víctimas para obligarlas a pagar cupos.

No sólo se lució sonriente sino también negó con la cabeza los delitos que le imputaba el representante del Ministerio Público. En otro momento, se le vio bostezar y susurrándole al oído a uno de sus dos abogados.

El fiscal a cargo del caso presentó ante el juez elementos de convicción como mensajes extorsivos dirigidos a transportistas así como llamadas entre ‘El Monstruo’ e integrantes de su banda criminal donde se le escucha coordinar atentados. Por su parte, la defensa legal de Erick Moreno alegó que las llamadas extorsivas no fueron realizada por su patrocinado sino por terceros.

