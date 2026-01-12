Asociación Automotriz del Perú espera acción inmediata del MTC ante desabastecimiento de placas

La Asociación Automotriz del Perú (AAP) manifestó su preocupación por el actual desabastecimiento de placas para motocicletas y trimotos nuevas y señaló que se encuentra a la espera de una decisión inmediata por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). A través de un comunicado, la entidad ofreció disculpas a los usuarios afectados y aseguró que el sector ya presentó una alternativa viable para resolver el problema en el corto plazo.

Según explicó la AAP, la propuesta entregada al MTC plantea el uso de una nueva placa de mayor tamaño, pero sin chip, manteniendo el mismo precio que tenía la placa azul tradicional. La asociación remarcó que esta medida permitiría destrabar la entrega de vehículos nuevos sin generar un sobrecosto para los compradores, muchos de los cuales dependen de estas unidades como su principal herramienta de trabajo.

La entidad recordó que el costo de la placa suele estar incluido en el precio final del vehículo, ya que una gestión eficiente del trámite es clave para garantizar la entrega oportuna de las unidades. En ese sentido, advirtió que la falta de placas impacta directamente en el comercio automotor y en miles de clientes que esperan la matriculación de sus motocicletas y trimotos.

La AAP precisó además que, hasta el momento, no existe un cronograma oficial aprobado por el MTC para el cambio de placas de los vehículos de la categoría L que ya están en circulación. Por ello, la obligación de portar la nueva placa solo alcanza a las unidades nuevas que se inmatriculan desde el 17 de diciembre de 2025, y no a los propietarios que cuentan con placas antiguas.

En su pronunciamiento, la asociación coincidió con la posición del Gobierno de que cualquier futuro cambio de placas no debe perjudicar a los usuarios actuales. En ese marco, subrayó la necesidad de aplicar un criterio de “precio justo” para evitar afectar a los cerca de tres millones de peruanos que utilizan motocicletas y trimotos para movilizarse y generar ingresos diarios.

