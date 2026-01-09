Placas de motocicletas: MTC insta a la AAP a garantizar el abastecimiento de matrículas

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha exigido a la Asociación Automotriz del Perú (AAP) garantizar el suministro ininterrumpido de placas vehiculares para la categoría L, que incluye motocicletas y vehículos menores, tal como lo establece el convenio firmado entre ambas partes. Esta demanda se hace en un contexto en el que el MTC busca evitar que los usuarios se vean perjudicados por posibles desabastecimientos.

A través del Oficio N° 003-2026-MTC/17, el MTC ha solicitado formalmente a la AAP un reporte detallado sobre el stock disponible de las placas azules de 6 dígitos y un plan de contingencia que permita cubrir cualquier falta de abastecimiento. De acuerdo con el contrato, la AAP es responsable de asegurar que no haya interrupciones en la provisión de estos productos, lo que ha generado la preocupación del MTC ante la posibilidad de retrasos o faltantes que puedan afectar a los usuarios.

Además, el MTC aprovechó para aclarar que la suspensión temporal de la implementación de la Placa Única Nacional de Rodaje con chip, programada hasta el 30 de noviembre de 2026, responde a un criterio técnico de protección al usuario. Esta medida, que busca garantizar una transición segura y eficiente del sistema de placas, fue tomada para evitar posibles inconvenientes que pudieran derivarse de una implementación apresurada.

En cuanto a las afirmaciones de la AAP sobre no haber sido informada, el MTC desmintió dicha versión señalando que la asociación ya estaba al tanto -desde diciembre- del contexto técnico y económico que envolvía la situación. También se había informado a la AAP sobre la decisión de la SUNARP de continuar utilizando la actual codificación de las placas, lo que debería haber permitido a la entidad tomar las previsiones necesarias.

NUEVO PROCESO DE CONTROL

Ante la posibilidad de que el abastecimiento no se normalice en el corto plazo, el MTC ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo proceso administrativo y logístico. Este plan incluirá una supervisión más estricta de las actividades de la AAP y la evaluación de alternativas que aseguren la disponibilidad constante de las placas. Además, se verificará rigurosamente el cumplimiento del plan de contingencia de la asociación y se explorarán todas las alternativas legales disponibles para evitar perjuicios a los usuarios.

El MTC subrayó que su principal prioridad es la protección de los intereses de la población, asegurando un sistema eficiente, competitivo y transparente que beneficie a los ciudadanos.

VIDEO RECOMENDADO