Atacan a balazos a Rafael Belaúnde en Cerro Azul: su auto recibió tres disparos

El exministro de Energía y Minas y actual precandidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaunde Llosa, fue víctima de un atentado armado este martes 2 de diciembre mientras se desplazaba en su vehículo, en Cerro Azul. La noticia fue confirmada por el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, quien informó que el automóvil recibió tres impactos de bala.

Afortunadamente, Belaúnde Llosa salió ileso.

El excongresista Gino Costa también se pronunció mediante su cuenta oficial de “X”, donde expresó su preocupación y el avance de las investigaciones para descubrir el móvil del ataque.

Grave atentado contra la vida de Rafael Belaunde, candidato presidencial de Libertad Popular. Investigaciones deben dar con el móvil del crimen, y la justicia sancionar rápido y con firmeza a sus responsables. Le toca al gobierno dar las garantías a los postulantes a la… pic.twitter.com/MLp7yajEPX — Gino Costa (@CostaGino) December 2, 2025

NO ES EL PRIMER ATENTADO CONTRA UN CANDIDATO

Juntos por el Perú (JP) demandó que las autoridades actúen con rapidez tras el asesinato de su precandidato a la Cámara de Diputados, Percy Ipanaqué Navarro, ocurrido en Piura y atribuido a un ataque perpetrado por presuntos sicarios. La organización expresó su indignación y aseguró que no permitirá que el caso quede sin una respuesta clara por parte del Estado.

Según las primeras pesquisas, Ipanaqué —abogado y dirigente político— se desplazaba en su vehículo camino al cementerio Mapfre, en la ruta hacia el caserío Miraflores, cuando fue interceptado por dos hombres en una motocicleta. Los atacantes dispararon a corta distancia, provocando su muerte inmediata.

VIDEO RECOMENDADO