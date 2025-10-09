Ataque a Agua Marina: orquestas se pronuncian tras atentado | FOTOS
Nuevo ataque en el mundo musical. La orquesta Agua Marina sufrió un atentado cuando se encontraba en pleno concierto, en Chorrillos. Reportes oficiales hablan de cinco heridos que vienen siendo atendidos. Ante este lamentable suceso, diversas orquestas emitieron comunicados respaldando a sus colegas y pidiendo un alto a estos atentados.
HERMANOS YAIPÉN
ARMONÍA 10
PAPILLÓN
GRUPO 5
ZAPEROKO
LA ÚNICA
LOS CARIBEÑOS
Con el paso de las horas, más orquestas se vienen sumando a esta cadena de mensajes de solidaridad con Agua Marina y pidiendo un alto a los ataques producto de la criminalidad.