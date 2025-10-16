Ataque a balazos contra combi deja al menos un muerto en ruta Lurín-Chepén

Una combi fue atacada a balazos en la ruta Chepen-Lurín, en el distrito de Lurín, a la altura del paradero conocido como ‘La Virgen’, durante la noche del jueves 16 de octubre. Hasta el momento se ha confirmado la muerte del chofer de la unidad. También se reportaron heridos.

El ataque se produjo casi al mismo tiempo en el que el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, anunciaba que se declarará el estado de emergencia en Lima Metropolitana.

Según testigos, una moto lineal habría seguido a la combi durante el último tramo de su recorrido. Ellos también mencionaron que el cobrador y algunos pasajeros también resultaron heridos por la ráfaga de disparos.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar para iniciar las investigaciones con el objetivo de identificar y atrapar a los asesinos.

