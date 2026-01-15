ATU habilita recarga de tarjetas con Yape para usuarios del Metropolitano y corredores complementarios

Como una medida para eliminar las largas colas, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la habilitación de la opción de recarga virtual de tarjetas del Metropolitano y los corredores complementarios Azul, Rojo y Morado a través del aplicativo Yape. Esto forma parte del proceso de modernización del sistema de recaudo del transporte público y funcionará de forma similar a cómo se viene recargado, desde hace unos meses, estas tarjetas a través de Plin.

De acuerdo a la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la implementación de recarga por Yape beneficiará directamente a más de 7 millones de usuarios activos en Lima y Callao, quienes podrán recargar su saldo para viaje desde sus celulares de manera rápida y sencilla.

La implementación del Yape abre el abanico de posibilidades para los millones de usuarios del servicio del Metropolitano y los corredores complementarios. Este nuevo sistema se suma a la opción ya existente de recarga por Plin, así como a la posibilidad de usar los puntos presenciales autorizados.

¿CÓMO RECARGAMOS POR YAPE?

Primero se deberá ingresar al aplicativo Yape y seleccionar la opción “Yapear servicios”. Como segundo paso, se debe buscar la opción “Metropolitano y Corredores – Recarga de Tarjetas”. Y, como tercer paso, se deberá ingresar el número de la tarjeta y el monto de recarga (la recarga mínima es de S/10.00).

Acto seguido, la recarga podrá activarse acercando la tarjeta a uno de los módulos de activación ubicados en cualquiera de los 65 tótems instalados en las 43 estaciones y terminales del sistema troncal del Metropolitano. En el caso de los corredores complementarios, la validación del saldo se realizará directamente al abordar el bus.

Las activaciones podrán realizarse en las estaciones de 5:00 a. m. a 11:00 p. m., hasta siete días después de efectuada la recarga virtual. En caso de no activar la recarga dentro de ese plazo, el usuario deberá acudir a uno de los Centros de Atención de Tarjetas (CAT), ubicados en los terminales Chimpu Ocllo, Naranjal y Matellini, así como en las estaciones Central y Javier Prado.

