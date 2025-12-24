¿Planeas salir en Navidad? Revisa antes los horarios del Metropolitano, Metro de Lima y corredores para este 24 y 25 de diciembre

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informó a la ciudadanía que los servicios de Metropolitano, Corredores, Línea 1 y 2 del Metro de Lima tendrán un horario especial durante el feriado por Navidad.

Las operaciones del transporte público formal estarán garantizadas durante estas fechas festivas con el objetivo de trasladar a miles de usuarios, sin embargo, los horarios de algunas rutas tendrán un ligero cambio.

HORARIOS CORREDORES, LÍNEA 1 Y 2 DEL METRO DE LIMA, AERODIRECTO

Corredores complementarios : atenderán de 5:00 a. m. a 11:00 p. m. con sus servicios habituales.

: atenderán de 5:00 a. m. a 11:00 p. m. con sus servicios habituales. Aerodirecto : operará en sus rutas y horarios habituales.

: operará en sus rutas y horarios habituales. Línea 1 del Metro de Lima y Callao : operará de 5:30 a. m. a 10:00 p. m., con una frecuencia de paso de trenes de 7.5 a 15 minutos, dependiendo de la franja horaria.

: operará de 5:30 a. m. a 10:00 p. m., con una frecuencia de paso de trenes de 7.5 a 15 minutos, dependiendo de la franja horaria. Línea 2 del Metro de Lima y Callao : funcionará en su horario habitual de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.

: funcionará en su horario habitual de 6:00 a. m. a 11:00 p. m. Transporte regular : brindará servicio de 4:30 a. m. a 12:00 a. m. (medianoche), sujeto a la demanda del servicio.

: brindará servicio de 4:30 a. m. a 12:00 a. m. (medianoche), sujeto a la demanda del servicio. Taxis autorizados: funcionarán las 24 horas del día.

HORARIOS DEL METROPOLITANO

En el caso del servicio que conecta a Lima Norte con diversos distritos como Miraflores y Chorrillos, la modificación de los horarios se realizará desde el 24 de diciembre:

Miércoles 24 de diciembre: los servicios Superexpreso, Superexpreso Norte, Expreso 2 y Expreso 3 iniciarán la atención desde el mediodía. Los demás servicios regulares, expresos y alimentadores operarán en sus horarios habituales.

Jueves 25 de diciembre: funcionarán los servicios regulares A, B y C de 5:00 a. m. a 10 p. m., y el servicio Expreso 5 de 6 a. m. a 8 p. m. Los buses alimentadores operarán hasta las 11 p. m.

¿HABRÁ SERVICIO DE TRANSPORTE EL 26 DE DICIEMBRE, DÍA NO LABORABLE?

Este viernes 26 de diciembre fue declarado día no laborable para el sector público y la ATU confirmó que los servicios de transporte público funcionarán con normalidad. Las operaciones también mantendrán su horarios habitual el sábado 27 y domingo 28 de diciembre.

¡Atención, pasajeros y pasajeras! Conoce los horarios del transporte público para este 24 y 25 de diciembre. 🤶🏻🎅🏻🎄🚞 Detalles aquí 👉🏻 https://t.co/WzPXUMzHeR pic.twitter.com/8p0aLJHwX2 — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) December 24, 2025

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7