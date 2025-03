Aumenta el número de fallecidos por suero fisiológico defectuoso y 2 se encuentran en UCI

La red de clínicas Sanna confirmó la muerte de otros dos pacientes por la aplicación de un lote defectuoso de suero fisiológico. Las víctimas fallecieron en la Clínica Sánchez Ferrer, su sede de Trujillo. Además, informó que otras dos personas se encuentran en estado crítico de salud por la misma causa en su sede en San Borja.

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, Sanna lamentó el deceso de los pacientes en la clínica Sánchez Ferrer de Trujillo y también informaron que tienen conocimiento de que una persona más habría fallecido en Lima.

«Hemos tomado conocimiento de que una persona que inicialmente fue tratada en esa institución (Clínica San Borja) con el mismo suero, y luego trasladada a otro centro de salud, también habría fallecido», se lee.

Sin embargo, si bien recientemente Sanna ha informado de las muertes, estas habrían ocurrido mucho antes. De acuerdo al corresponsal de Latina Noticias, Antonio Muñoz, las víctimas serían mayores de edad: una mujer de 71 años y un varón de 91 años. Sin embargo, habrían fallecido el 28 de febrero y el 11 de marzo, respectivamente.

Ante ello, el gerente regional de Salud de La Libertad, Aníbal Morillo, anunció que en las próximas horas se intervendrá con una brigada a la Clínica Sánchez Ferrer para que puedan brindar información más detallada, y es que, según la autoridad edil, el nosocomio no habría sido transparente al brindar data sobre los casos.

SANNA EXPLICA QUÉ PASÓ CON EL SUERO FISIOLÓGICO

La red de clínicas explicó que el pasado 21 de marzo, su sede en San Borja sospechó de una posible anomalía en el suero fisiológico, y que el Ministerio de Salud ordenó que fuera inmovilizado tres días después, a raíz de la muerte de una joven en Cusco, debido a las reacciones adversas que sufrieron los pacientes que recibieron este medicamento.

De acuerdo al comunicado, Sanna encargó un análisis del lote de suero sospechoso y el día 24 recibieron el resultado que confirmó que era defectuoso, lo cual fue informado a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud.

Al mismo tiempo, el Minsa emitió una alerta sanitaria por la sospecha de «reacciones adversas» a un lote de suero fisiológico. «Se dispuso no usar, no distribuir y no comercializar el lote del producto farmacéutico indicado en la presente alerta», detalló la entidad en un comunicado.

4 MUERTOS POR SUERO DE MEDIFARMA

De esta manera, serían cuatro personas las que han fallecido por reacciones adversas relacionadas con el suero fisiológico comercializado por Medifarma.

Días antes, la joven Daniela Quispe Díaz, de 24 años, falleció luego de someterse a una liposucción en la clínica Oxigen Medical Network O2, ubicada en Cusco. La clínica precisó que el fallecimiento estaría vinculado a un problema con los insumos médicos utilizados durante el procedimiento, específicamente un suero fisiológico que habría sido defectuoso. No obstante, el caso aún está en investigación.

