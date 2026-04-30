Automóvil cae desde el segundo piso de un hotel en Miraflores

Un automóvil cayó desde el segundo piso de un hotel en Miraflores que ya contaba con una orden de clausura. Se conoció que el conductor del vehículo utilizaba el sistema de montacarga del establecimiento, ubicado en la cuadra ocho de la avenida Larco, cuando ocurrió el accidente.

La unidad terminó cayendo al vacío cuando se dirigía hacia el área de estacionamientos en el sótano. No se descarta que haya sido una mala maniobra del conductor o una falla en el elevador vehicular lo que provocó el siniestro.

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