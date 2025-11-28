Av. Javier Prado estará cerrada y no se venderá alcohol por la final de la Copa Libertadores

Atención. Este sábado 29 de noviembre se juega la final de la Copa Libertadores en el estadio Monumental por lo que la Municipalidad de La Molina ha anunciado el cierre de la avenida Javier Prado y otras vías alternas con el fin de resguardar a los vecinos. Asimismo, la comuna de dicho distrito indicó que habrá un despliegue de seguridad con serenos, policías, personal de rescate y más.

El alcalde de La Molina, Diego Uceda, indicó que se cerrarán varias calles en La Molina para que los hinchas brasileños puedan desplegarse sin ningún problema. En esta nota de Latina Noticias, conoce los horarios y calles cerradas por al final de la Copa Libertadores.

¿A QUÉ HORA CERRARÁN LA AV JAVIER PRADO Y QUÉ OTRAS VÍAS SE VERÁN AFECTADAS?

Según el alcalde Uceda, la avenida Javier Prado será cerrada desde este viernes 28 de noviembre a las 11 pm, mientras que las avenidas Florián Tristán, Constructores, Mogrovejo y Huachipa también serán cerradas. Habrá 1500 policías en la zona y 300 agentes de la municipalidad distribuidos en el distrito.

NO HABRÁ VENTA DE ALCOHOL

Asimismo, con el fin de evitar problemas, la Municipalidad de La Molina ha dispuesto que este sábado 29 de noviembre desde las 9 de la mañana no se venderá alcohol en el distrito pues se quiere evitar cualquier tipo de incidentes. Se estima que habrán 59 personas que llenen el estadio Monumental entre tribunas y palquistas.

