Bajo gestión de José Jerí, enero registra 92 homicidios en Lima Metropolitana y marca récord desde 2018

El Sistema Informático de Denuncias Policiales (Sidpol), ha publicado su última actualización sobre denuncias homicidios en el Perú, del cual se identifica un alarmante aumento en los meses de enero desde 2018 en Lima Metropolitana, siendo el inicio del 2026 el peor de todos los años, lo que erosiona la versión de José Jerí.

Según el cuadro organizado por el analista de datos, Juan Carbajal, en enero de 2026, se han registrado 92 homicidios, siendo el más alto, a comparación de enero de 2025, que registró 86 asesinatos.

José Jerí juramentó como presidente de la República del Perú el 10 de octubre de 2025 tras la vacancia de Dina Boluarte. Según la Sidpol, en octubre se registraron 73 homicidios, en noviembre 67 y en diciembre 79. Enero de 2026 sería su peor mes.

Según Carbajal, la cifra de denuncias por homicidio muestra una tendencia de crecimiento desde noviembre de 2025, siendo el mes de enero el peor pico que se ha percibido en los últimos 3 meses.

Recordemos que José Jerí, en su conferencia del balance de la lucha contra la criminalidad en sus primeros tres meses, afirmó que se ha registrado una tendencia decreciente de asesinatos que, según él por “atacar las cárceles”.

VIDEO RECOMENDADO