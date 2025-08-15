Balacera en el Centro de Lima termina con cinco acusados de extorsión detenidos | VIDEO

La tarde de este viernes 15 de agosto, una balacera en el cruce de las avenidas Abancay y Cusco, en el Centro de Lima, generó pánico entre comerciantes y transeúntes. El tiroteo ocurrió al costado de la tienda Hiraoka, en plena zona comercial.

Videos difundidos en redes sociales muestran a ambulantes huyendo y peatones resguardándose detrás de vehículos, postes y locales, mientras varios negocios cerraban sus puertas por seguridad.

Según los reportes iniciales, el enfrentamiento se originó cuando agentes del Depincri La Victoria-San Luis frustraron un intento de asalto durante un operativo. Los policías se enfrentaron a presuntos miembros de la organización criminal ‘Los Mexicanos MX’, dedicada a la extorsión en Lima.

DETENIDOS E INCAUTACIONES

La intervención dejó cinco detenidos, entre ellos un menor de edad. En su poder se incautaron:

Un revólver con municiones.

Cuatro cuchillos.

Cinco teléfonos celulares.

Todo quedó como evidencia en la investigación que determinará el alcance de las actividades delictivas de la banda.

Los cinco capturados permanecen bajo custodia policial mientras continúan las diligencias. De acuerdo con la Policía, ‘Los Mexicanos MX’ estarían vinculados a extorsiones en distintos distritos de Lima, lo que refuerza la hipótesis de que actuaban como una red organizada en la capital.

