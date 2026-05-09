Torneo Apertura: ¿A qué hora y dónde ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal por la fecha 14?
Alianza Lima recibe a Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Apertura. Blanquiazules y celestes irán por un nuevo triunfo en el campeonato este sábado 9 de mayo en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute).
El conjunto victoriano viene de vencer de local 2-1 a CD Moquegua. Este partido dejó al equipo íntimo con 32 puntos y se ubica como líder absoluto del campeonato.
En tanto, los rimenses vienen de empatar de local 2-2 con Cusco FC. Con 15 unidades, están en la décimo tercera posición. En esta nota de Latina Noticias, conoce todos los detalles del partido Alianza Lima vs. Sporting Cristal.
¿A QUÉ HORA JUEGA ALIANZA LIMA VS. SPORTING CRISTAL?
Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentan este sábado 9 de mayo en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute) a partir de las 8:00 p.m. Los hinchas blanquiazules asistirán masivamente para ver este partido que promete generar muchas emociones.
¿DÓNDE VER ALIANZA LIMA VS. SPORTING CRISTAL?
El partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal va por la señal de L1 MAX en las siguientes empresas de cable:
- Movistar: canales 11 y 14 (SD), canales 711 y 714 (HD).
- Claro TV: canales 10 y 61 (SD), canales 510 y 528 (HD).
- DirecTV: canales 604 SD y 1604 HD.
- Best Cable: canal 12.
- Latin Cable: canales 40.3 HD y 23 SD.
- Cable Mundo Perú: canales 3.3 HD y 3 SD.
- Cable Visión Perú: canales 49 SD y 49.1 HD.
- Zapping: canal 32.
Cabe apuntar que podrás seguir las incidencias del choque en la página web de Latina Noticias y las redes sociales de Latina Deportes.