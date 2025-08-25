Balas perdidas de barristas dejan a dos menores graves: no pueden operados por falta de tomógrafo en hospital
Momentos de terror vivieron vecinos del Cercado de Lima la tarde del último domingo, 24 de agosto, cuando un enfrentamiento entre barristas dejó como saldo a dos menores heridos de bala. El ataque ocurrió alrededor de las 2:00 p.m., previo al clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario de Deportes.
El primero de los afectados, un niño de 13 años, había salido a comprar comida a solo dos cuadras de su vivienda cuando una turba de falsos barristas, inició una violenta gresca con armas de fuego en mano. Una de las balas impactó en su cadera y fue auxiliado por vecinos hasta el Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Sin embargo, su madre denunció que no puede ser intervenido debido a que el nosocomio no cuenta con tomógrafo, lo que impide determinar con precisión la ubicación del proyectil. El menor presenta fiebre y dificultades para mover las piernas.
El segundo herido, un adolescente de 15 años, se encontraba junto a su madre al regresar de una jornada laboral cuando quedó atrapado en medio del enfrentamiento. A pesar de que su progenitora intentó protegerlo, una bala impactó en su cuello. Él también permanece internado en el Hospital Loayza, a la espera de una evaluación especializada.