“Beatitudinex”, de Rolando Escaró, llegará a la Feria del Libro de Guadalajara

El libro “Beatitudinex”, escrito por el jefe de Internacionales de Latina Noticias, Rolando Escaró, llegará a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2025 representando al Perú.

Se trata de una novela de ficción que reflexiona sobre la búsqueda de la felicidad y que, además, explora la obsesión por alcanzar este estado en un mundo donde una pastilla promete eliminar la tristeza y angustia.

Además, esta obra cuenta las historias de diversos personajes con problemas como decepciones amorosas, fracasos profesionales y enfermedades.

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara es una de las reuniones editoriales más importante de Iberoamérica con 39 años desde su fundación.

“BEATITUDINEX, LA PÍLDORA DE LA FELICIDAD”

Escaró comentó que fueron poco menos de 2 años que le tomó desarrollar esta novela, “entre investigación, revisión, conversar con muchas personas que padecen de depresión y psicólogos”, expertos en la materia.

Los textos que marcan cada hoja nos lleva a la realidad. A etapas de la vida en la que muchas personas pasan y no saben cómo enfrentar los problemas para llegar a la felicidad.

“Hay decepciones amorosas, fracaso profesional, un ser querido con una enfermedad terminal, diferentes situaciones en la que tú te encuentras en esa crucigrama de querer ser feliz a pesar de las circunstancias, y que tanto puedes ser feliz totalmente solo“, mencionó el periodista.