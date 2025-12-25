Bomberos atendieron 45 emergencias en Lima y Callao durante celebraciones

Este 25 de diciembre, un total de 45 emergencias fueron atendidas por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú durante las primeras horas de la Navidad en Lima y Callao. Así lo informó el director de Prensa e Imagen Institucional del CGBP, comandante Leónidas Telenta.

El vocero precisó que los incidentes reportados incluyen incendios, atenciones médicas y accidentes de tránsito, una cifra similar a la registrada el año pasado. Entre los casos más relevantes se encuentra un incendio de gran magnitud ocurrido en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Finalmente, recordó que este 29 de diciembre se cumplen 24 años del incendio de Mesa Redonda, tragedia que dejó oficialmente 277 fallecidos, y reiteró el llamado a la prevención y responsabilidad ciudadana.

