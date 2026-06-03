Masacre en Comas: asesinan a dos personas dentro de un auto y dejan un herido

Un violento ataque armado ocurrido a plena luz del día dejó dos personas muertas y una herida en el distrito de Comas. Las víctimas, de nacionalidad extranjera, se encontraban dentro de un automóvil negro cuando fueron sorprendidas por sujetos armados que abrieron fuego contra ellos.

El crimen se registró en la intersección de los jirones Sánchez Carrión y Nueve de Diciembre, en la urbanización San Agustín, una zona cercana a instituciones educativas, lo que generó alarma entre vecinos y transeúntes.

Tras un rápido operativo y persecución, agentes de la Policía Nacional lograron detener a cuatro personas a pocas cuadras de la escena del crimen. Durante la intervención se les incautó un arma de fuego cuya cacerina había sido modificada para almacenar hasta 30 municiones.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la participación de los detenidos y esclarecer el móvil de este nuevo hecho de sangre que vuelve a sacudir a Lima Norte.

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