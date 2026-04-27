“Boosting Up”: proyecto educativo promueve oportunidades con deporte, inglés y nutrición

Un innovador programa social busca transformar el futuro de un grupo de estudiantes en Lima. La Asociación Sueco-Peruana de Desarrollo, con el respaldo de Betsson Group a través de Betsson Foundation, puso en marcha “Boosting Up”, una iniciativa de cinco años que beneficiará a 22 alumnas del colegio Cristiania, en Chorrillos, combinando fútbol, educación y bienestar integral.

El proyecto contempla entrenamientos deportivos tres veces por semana en el Círculo Militar de Chorrillos, enfocados en fortalecer habilidades como el trabajo en equipo y la resiliencia, así como clases de inglés dos veces por semana a cargo de Wall Street English, integradas progresivamente a la formación deportiva.

Además, las participantes recibirán apoyo nutricional personalizado cuatro días a la semana, con el objetivo de mejorar su rendimiento y salud.

La iniciativa también apunta a ampliar sus oportunidades de acceso a la educación superior, incluyendo posibles becas y preparación para el mercado laboral.

“Estamos muy orgullosos de hacer realidad este programa y de contar con el respaldo de un socio internacional como Betsson Foundation. Esta colaboración nos permite ampliar nuestro impacto y crear oportunidades significativas para las estudiantes”, señaló Valeria Donayre, Coordinadora del proyecto Boosting Up por parte de la Asociación Sueco‑Peruana de Desarrollo.

“Boosting Up demuestra cómo el deporte y la educación pueden trabajar juntos para generar oportunidades reales. Es un proyecto que hemos identificado y en el que creemos firmemente, y estamos orgullosos de apoyarlo financieramente como parte de nuestro compromiso con el impacto a largo plazo”, afirmó Ronni Hartvig, Chief Commercial Officer de Betsson Group.

“En Betsson Group, nuestro enfoque de impacto social se centra en la creación de valor duradero a través de alianzas locales confiables. Boosting Up ha sido diseñado para ofrecer oportunidades sostenibles y resultados positivos duraderos”, añadió Jonna Danlund, Directora de ESG de Betsson AB.

Durante la presentación oficial, representantes de las organizaciones destacaron que este programa apuesta por generar un impacto sostenible en la vida de las estudiantes, mediante una combinación de deporte y educación que abre nuevas oportunidades de desarrollo personal y profesional.