BTS en Lima: ATU habilita 80 buses para facilitar retorno de las ARMY’s de Estadio San Marcos

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), anunció la disposición de más de 80 buses de transporte público autorizado para atender la demanda de retorno de los asistentes al concierto de BTS en el Estadio San Marcos. Esta medida especial operará durante las tres fechas programadas: el miércoles 7, viernes 9 y sábado 10 de octubre.

Para garantizar un despacho ordenado al término de cada presentación, la entidad habilitará cuatro puntos de embarque en las inmediaciones del recinto universitario. Las unidades pertenecen a empresas formales y cubrirán rutas estratégicas dirigidas hacia los principales sectores de la capital y la provincia constitucional.

Rutas organizadas por sectores de Lima y Callao

Las opciones de transporte disponible se han distribuido según los destinos de mayor afluencia:

Lima Norte: Unidades con destino a San Martín de Porres, Los Olivos y distritos aledaños a cargo de empresas como J.C. Bus (ruta 1337), El Rápido (ruta 1022), Translima (rutas 1159 y 1031), Realidad Express (ruta 1008), CKF “La F” (ruta 1021), Nueva América (ruta 1023) y Palmari “La P” (ruta 1019).

Lima Este: Cobertura hacia San Juan de Lurigancho y el Cercado de Lima mediante las empresas Milenium (ruta 1256), Satélite (ruta 1132) y Trans Service Canadá (ruta 1279).

Lima Sur: Traslado hacia Villa María del Triunfo y Villa El Salvador a través de Expreso Doce (ruta 1478), Aquarius (ruta 1482), Guadulfo (ruta 1253), Safrasa “La 40” (ruta 1236) y Córdova y Paucar “La V” (ruta 1182).

Callao: Buses pertenecientes a las empresas Señor del Mar (ruta 1133) y Avagon (ruta 1445).

Corredor Rojo: Servicio disponible para facilitar la movilización de los usuarios hacia San Miguel, San Isidro, Ate y otros puntos de su trazado habitual.

Recomendaciones para un retorno seguro

Los puntos de abordaje estarán debidamente señalizados y contarán con zonas de segregación vehicular para agilizar la salida de los buses. Personal de la ATU permanecerá en campo para orientar al público y supervisar el cumplimiento de las condiciones de seguridad en las inmediaciones del Estadio San Marcos.

Se invoca al público asistente a ubicar previamente los paraderos autorizados, seguir las instrucciones de los inspectores en la vía pública y evitar el uso de unidades informales para prevenir incidentes durante los tres días del evento musical.

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