BTS en Lima: Metropolitano amplía horario hasta la medianoche por conciertos en San Marcos

El Metropolitano ampliará su horario de atención por las actividades relacionadas con los conciertos de BTS en Lima. La medida contempla horarios especiales para los días 7, 9 y 10 de octubre.

METROPOLITANO TENDRÁ HORARIO ESPECIAL EL 7 DE OCTUBRE

Este 7 de octubre, los servicios B y C funcionarán hasta la medianoche. El servicio B mantendrá su recorrido hacia Lima Norte, mientras que el C continuará hacia Lima Sur.

La medida busca facilitar el traslado de los pasajeros durante una jornada en la que se espera una mayor demanda del transporte público en los alrededores de San Marcos.

¿QUÉ PASARÁ DESPUÉS DE LA MEDIANOCHE DURANTE LOS CONCIERTOS DE BTS?

Los días 9 y 10 de octubre, fechas de los conciertos de BTS, las estaciones habituales del Metropolitano atenderán hasta la medianoche.

Después de esa hora, continuará funcionando el servicio Lechucero, que mantendrá sus paradas habituales. Así, los asistentes tendrán una alternativa de transporte público para retornar a sus destinos luego de los conciertos.

La ampliación del horario forma parte de las medidas adoptadas para facilitar el desplazamiento de los asistentes y ordenar el transporte durante las actividades vinculadas a los conciertos en el Estadio San Marcos.

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