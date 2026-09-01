BTS en Perú: desde el 7 de septiembre se podrán transferir las entradas

Los fanáticos de BTS que adquirieron entradas para sus conciertos en Perú ya tienen una fecha clave que deberán tener en cuenta. La transferencia de los boletos se habilitará un mes antes de cada presentación, como parte del mecanismo establecido para el acceso a los shows.

Para realizar este proceso, las entradas deberán ser transferidas únicamente a través de la aplicación Quentro, disponible gratuitamente para celulares. Además, por disposición del promotor, cada boleto podrá ser transferido una sola vez, una medida que busca limitar la reventa y reducir posibles casos de fraude.

Las fechas de habilitación serán las siguientes:

Para el concierto del 7 de octubre , la transferencia estará disponible desde el 7 de septiembre a las 8 de la noche .

, la transferencia estará disponible desde el . Para el show del 9 de octubre , se activará el 9 de septiembre

, se activará el Para la presentación del 10 de octubre, el 10 de septiembre, también a las 8 de la noche.

Las autoridades también han advertido sobre posibles estafas virtuales relacionadas con la venta de entradas. La recomendación es evitar compras mediante mensajes privados, verificar la autenticidad de los perfiles que ofrecen boletos y no entregar datos personales, bancarios o información financiera fuera de plataformas autorizadas.

Además, BIGHIT Music alertó sobre páginas fraudulentas que se hacen pasar por canales oficiales para ofrecer entradas y membresías ARMY. En Perú, la expectativa por los conciertos es alta: durante la venta oficial realizada en abril se registraron más de 619 mil usuarios conectados para las tres fechas.

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